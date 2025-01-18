Трамп: Скорее всего предоставим TikTok отсрочку от запрета
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "скорее всего" предоставит китайской соцсети TikTok 90-дневную отсточку от потенциального запрета в Штатах после вступления в должность 20 января. Об этом политик рассказал в интервью NBC News.

Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения, но рассматривает возможность продления на 90 дней крайнего срока для компании ByteDancе, к которому она должна либо продать приложение некитайскому владельцу, либо будет запрещен в Штатах. Этот крайний срок истекает 19 января, но в действующей администрации Джо Байдену передали это решение преемнику.

"Продление [срока] на 90 дней – это то, что, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно... Мы должны внимательно на это посмотреть. Это очень серьезная ситуация", – рассказал Трамп.

В то же время, добавляет NBC, продление срока в понедельник может быть недостаточным во избежание прекращения работы TikTok по крайней мере в день, поскольку крайним сроком для принятия решения по соцсети все же воскресенье.

Согласно закону, президент США может единовременно отсрочить запрет на 90 дней, если он засвидетельствует Конгрессу о выполнении следующих трех условий: есть путь к продаже компании, есть "значительный прогресс" в выполнении этого и существуют соответствующие обязательные юридические соглашения, позволяющие осуществить такова продажа в период этого продления срока.

Пока такие юридические договоренности не публиковались. Примерная стоимость американской части TikTok оценивается в $40-50 млрд.

Трамп не раскрыл, известно ли ему о каком-либо недавнем прогрессе относительно продажи компании.

Ожидается, что гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию нового президента вместе с другими руководителями технологических компаний.

Ранее издание Politico со ссылкой на организатора инаугурационной вечеринки Трампа сообщало, что TikTok потратит $50 000 на мероприятие.

  • Правительство США утверждает, что без продажи TikTok может стать инструментом шпионажа и политической манипуляции со стороны Китая.
  • 14 января агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждало, что китайские власти рассматривают вариант, при котором близкий к Трампу миллиардер Маск может приобрести американский бизнес TikTok.
  • 17 января Трамп обсуждал вопрос TikTok во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином. Впоследствии американский политик пообещал свое решение по китайской соцсети TikTok "в обозримом будущем", но признал, что ему нужно время для оценки ситуации.
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