TikTok припинив роботу в США за кілька годин до початку дії заборони

Програма також зникла з App Store від Apple та видає помилку під час завантаження у Google Play

TikTok (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Соціальна мережа TikTok припинила роботу в Сполучених Штатах у суботу ввечері за місцевим часом (у ніч проти 19 січня за Києвом), менш ніж за дві години до того, як офіційна заборона набула чинності. Про це повідомив телеканал CNN.

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Цією соціальною мережею користувалися близько 170 млн американців. Від вечора 18 січня користувачів зустрічало повідомлення такого змісту: "На жаль, TikTok зараз недоступний. У США ухвалено закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви поки що не можете користуватися TikTok".

У матеріалі йдеться, що такі дії відбулися після того, як у п’ятницю Верховний суд США підтримав заборону, яка була ухвалена за підтримки обох партій у Конгресі.

Закон забороняє американським компаніям розміщувати або обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається покупцеві зі Сполучених Штатів або одному з їхніх союзників.

Але TikTok може зникнути не надовго. Компанія припустила, що соціальна мережа може повернутися незабаром – можливо, вже в понеділок, 20 січня.

"Нам пощастило, що президент Дональд Трамп зазначив, що працюватиме з нами над рішенням для відновлення TikTok, коли він вступить на посаду", — йдеться у повідомленні для користувачів, які відкрили застосунок. Компанія закликала американців слідкувати за оновленнями.

CNN зазначає, що програма також зникла з App Store від Apple та видає помилку під час завантаження у Google Play.

14 січня 2025 року Bloomberg із посиланням на власні джерела стверджувало, що китайська влада розглядає варіант, за яким близький до Трампа мільярдер Маск може придбати американський бізнес TikTok.

17 січня Трамп обговорював питання TikTok під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Згодом новообраний президент США пообіцяв своє рішення щодо китайської соцмережі TikTok "у недалекому майбутньому", але визнав, що йому потрібен час для оцінки ситуації.

Пізніше Трамп заявив, що "скоріш за все" надасть китайській соцмережі TikTok 90-денну відстрочку від потенційної заборони після того, як вступить на посаду 20 січня.