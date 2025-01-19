TikTok прекратил работу в США за несколько часов до начала действия запрета

Приложение также исчезло из App Store от Apple и выдает ошибку при загрузке в Google Play

TikTok (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Социальная сеть TikTok прекратила работу в Соединенных Штатах в субботу вечером по местному времени (в ночь на 19 января по Киеву), менее чем за два часа до того, как официальный запрет вступил в силу. Об этом сообщил телеканал CNN.

Этой социальной сетью пользовались около 170 млн американцев. С вечера 18 января пользователей встречало сообщение следующего содержания: "К сожалению, TikTok сейчас недоступен. В США принят закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok".

В материале говорится, что такие действия произошли после того, как в пятницу Верховный суд США поддержал запрет, принятый при поддержке обеих партий в Конгрессе.

Закон запрещает американским компаниям размещать или обслуживать контент для платформы социальных медиа, которая принадлежит Китаю, если она не продается покупателю из Соединенных Штатов или одному из их союзников.

Но TikTok может исчезнуть не надолго. Компания предположила, что социальная сеть может вернуться в скором времени – возможно, уже в понедельник, 20 января.

"Нам повезло, что президент Дональд Трамп отметил, что будет работать с нами над решением для восстановления TikTok, когда он вступит в должность", — говорится в сообщении для пользователей, открывших приложение. Компания призвала американцев следить за обновлениями.

CNN отмечает, что приложение также исчезло из App Store от Apple и выдает ошибку при загрузке в Google Play.