Трамп: Дам TikTok еще 90 дней, а тех, кто не блокирует приложение, не будут наказывать
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что предоставит 90-дневную отсрочку для китайских владельцев TikTok на продажу приложения, и пообещал отсутствие наказания для тех, кто не блокировал приложение к этому решению. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп призвал компании не блокировать приложение.
Политик подтвердил, что в день своей инаугурации 20 января подпишет исполнительный приказ, который предоставит TikTok отсрочку от блокировки. Согласно американскому закону, в 90-дневный период соцсети должен приобрести некитайский владелец, в противном случае ее заблокируют в Штатах.
Избранный президент подчеркнул: в документе будет подтверждено отсутствие никакой ответственности для любой компании, которая помогла предотвратить отключение TikTok до подписания этого указа.
"Американцы заслуживают увидеть нашу увлекательную инаугурацию в понедельник, а также другие события и разговоры", – заявил Трамп.
Политик хотел бы, чтобы у США было 50% в новом совместном предприятии. Он заявил, что без согласия США TikTok не существует, а с таким согласием приложение могло бы стоить "сотни миллиардов долларов – возможно, триллионов".
При этом, согласно идее Трампа, такое совместное предприятие можно создать как с новыми, так и старыми владельцами соцсети.
- 14 января 2025 года Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждало, что китайские власти рассматривают вариант, при котором близкий к Трампу миллиардер Маск может приобрести американский бизнес TikTok.
- 17 января Трамп обсуждал вопросы TikTok во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином. Впоследствии новоизбранный президент США пообещал свое решение по китайской соцсети TikTok "в скором будущем", но признал, что ему нужно время для оценки ситуации.
- TikTok прекратил работу в Соединенных Штатах в субботу вечером по местному времени (в ночь на 19 января по Киеву), менее чем за два часа до того, как официальный запрет вступил в силу.