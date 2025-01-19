Трамп: Дам TikTok еще 90 дней, а тех, кто не блокирует приложение, не будут наказывать

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что предоставит 90-дневную отсрочку для китайских владельцев TikTok на продажу приложения, и пообещал отсутствие наказания для тех, кто не блокировал приложение к этому решению. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп призвал компании не блокировать приложение.

Политик подтвердил, что в день своей инаугурации 20 января подпишет исполнительный приказ, который предоставит TikTok отсрочку от блокировки. Согласно американскому закону, в 90-дневный период соцсети должен приобрести некитайский владелец, в противном случае ее заблокируют в Штатах.

Избранный президент подчеркнул: в документе будет подтверждено отсутствие никакой ответственности для любой компании, которая помогла предотвратить отключение TikTok до подписания этого указа.

"Американцы заслуживают увидеть нашу увлекательную инаугурацию в понедельник, а также другие события и разговоры", – заявил Трамп.

Политик хотел бы, чтобы у США было 50% в новом совместном предприятии. Он заявил, что без согласия США TikTok не существует, а с таким согласием приложение могло бы стоить "сотни миллиардов долларов – возможно, триллионов".

При этом, согласно идее Трампа, такое совместное предприятие можно создать как с новыми, так и старыми владельцами соцсети.