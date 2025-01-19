TikTok начал возобновлять работу в США, благодарит Трампа

Соцсеть планирует работать с избранным президентом над долгосрочным решением, которое сохранит приложение в Штатах

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Китайская соцсеть TikTok начала возобновлять работу в Соединенных Штатах. Об этом говорится в публикации компании в X (экс-Twitter).

По договоренности с поставщиками услуг, TikTok находится в процессе восстановления обслуживания.

"Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверения нашим поставщикам услуг, что они не подвергаются наказанию, предоставляя TikTok более 170 млн американцев и позволяя более 7 млн малых предприятий процветать", – заявила соцсеть.

Она называет слова Трампа "твердой позицией" в поддержку статьи Конституции США о свободе слова.

Также TikTok планирует работать с избранным президентом над долговременным решением, которое сохранит приложение в Штатах.

Накануне Трамп сообщил, что предоставит 90-дневную отсрочку для китайских владельцев TikTok на продажу приложения, и пообещал отсутствие наказания для тех, кто не блокировал приложение до этого решения.

Политик хотел бы, чтобы американская доля на будущем совместном предприятии составляла 50%. Согласно его идее, новую компанию можно создать как с новыми, так и со старыми владельцами соцсети.

Ожидается, что гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию нового президента вместе с другими руководителями технологических компаний.

Ранее издание Politico со ссылкой на организатора инаугурационной вечеринки Трампа сообщало, что TikTok потратит $50 000 на мероприятие.