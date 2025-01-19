TikTok начал возобновлять работу в США, благодарит Трампа
Китайская соцсеть TikTok начала возобновлять работу в Соединенных Штатах. Об этом говорится в публикации компании в X (экс-Twitter).
По договоренности с поставщиками услуг, TikTok находится в процессе восстановления обслуживания.
"Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверения нашим поставщикам услуг, что они не подвергаются наказанию, предоставляя TikTok более 170 млн американцев и позволяя более 7 млн малых предприятий процветать", – заявила соцсеть.
Она называет слова Трампа "твердой позицией" в поддержку статьи Конституции США о свободе слова.
Также TikTok планирует работать с избранным президентом над долговременным решением, которое сохранит приложение в Штатах.
Накануне Трамп сообщил, что предоставит 90-дневную отсрочку для китайских владельцев TikTok на продажу приложения, и пообещал отсутствие наказания для тех, кто не блокировал приложение до этого решения.
Политик хотел бы, чтобы американская доля на будущем совместном предприятии составляла 50%. Согласно его идее, новую компанию можно создать как с новыми, так и со старыми владельцами соцсети.
Ожидается, что гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию нового президента вместе с другими руководителями технологических компаний.
Ранее издание Politico со ссылкой на организатора инаугурационной вечеринки Трампа сообщало, что TikTok потратит $50 000 на мероприятие.
- Правительство США утверждает, что без продажи TikTok может стать инструментом шпионажа и политической манипуляции со стороны Китая. В связи с этими беспокойствами, еще во время каденции Джо Байдена был принят закон, требующий либо продажу TikTok некитайскому владельцу, либо блокирование соцсети.
- Крайним сроком продажи было 19 января, но Байден оставил этот вопрос на рассмотрение Трампа, который вступит в должность уже 20 января.
- Из-за этой коллизии TikTok прекратил работу в Соединенных Штатах в субботу вечером по местному времени (в ночь на 19 января по киевскому времени), менее чем за два часа до того, как официальный запрет вступил в силу.