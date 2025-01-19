WSJ: Трамп планує відвідати Китай у перші 100 днів після інавгурації

Дональд Трамп відвідував Китай у 2017 році під час свого першого президентського терміну

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп сказав радникам, що невдовзі після вступу на посаду хотів би відвідати Китай, аби поглибити особисті зв’язки з китайським лідером Сі Цзіньпіном на тлі погроз запровадити високі мита на імпорт із КНР. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваних співрозмовників.

Трамп відвідав Пекін у 2017 році, майже через рік після вступу на посаду 45-го президента США. Помічники попередили, що рішення про повторну поїздку поки не ухвалене. Один зі співрозмовників, знайомий з обговореннями, сказав, що Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів перебування на посаді.

Перехідна команда Трампа не відповіла на запит WSJ про коментарі.

Люди, близькі до процесу ухвалення рішень у Пекіні, розповіли, що Трамп і Сі через своїх представників обговорювали особисту зустріч, причому один із варіантів – запрошення китайського лідера до США. Незрозуміло, чи підіймав Трамп питання про візит до Китаю під час нещодавньої телефонної розмови з Сі.

12 грудня 2024 року повідомлялося, що Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня.

13 грудня CBS News писало, що лідер Китаю не приїде на інавгурацію Трампа.

6 січня 2025 року Трамп заявив, що він і лідер Китаю спілкувалися через представників. А 17 січня стало відомо, що вони провели телефонну розмову.