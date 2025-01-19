Вице-президент Трампа Вэнс встретился с китайским коллегой

По данным CNN, избранный президент стремится содействовать открытому диалогу с Пекином, в то же время придерживаясь жесткой позиции по отношению к КНР

Джей Ди Вэнс (Фото: ERIK S. LESSER/EPA)

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с китайским коллегой Хань Чжэном, передает телеканал CNN.

Политики обсуждали ряд тем, включая проблему фентанила (наркотику, часть компонентов для которого поставляется из Китая), балансировку торговли и региональную стабильность.

Ранее, 17 января, министерство иностранных дел Китайской народной республики сообщило, что именно Хань будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа 20 января как "специальный представитель" китайского лидера Си Цзиньпина.

В декабре американское медиа CBS News заявляло, что Трамп приглашал Си на свою инаугурацию, но впоследствии это же СМИ заявило, что глава КНР не приедет на мероприятие.

Уже в январе Трамп сообщил, что имел контакт с Си из-за помощников, а также он выразил надежду, что они найдут общий язык с китайским лидером.

CNN со ссылкой на три информированных источника утверждает, что Трамп в частном порядке сообщил своим советникам о желании посетить Китай после своего вступления в должность. По данным медиа, избранный президент стремится содействовать открытому диалогу с Пекином, в то же время придерживаясь жесткой позиции в отношении КНР.

Читайте также WSJ: Трамп планирует посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации

В пятницу, 17 января, стало известно о телефонном разговоре Трампа и Си. Избранный глава США заявил: "Президент Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!"

Среди тем разговора между Трампом и Си была и ситуация с соцсетью TikTok. 19 января американский политик сообщил, что предоставит 90-дневную отсрочку для китайских владельцев TikTok на продажу приложения и пообещал отсутствие наказания для тех, кто не блокировал соцсеть до этого решения. Правительство США утверждает, что без продажи TikTok может стать инструментом шпионажа и политической манипуляции со стороны Китая.

Трамп хотел бы, чтобы американская доля в будущем совместном предприятии составила 50%. Согласно его идее, новую компанию можно создать как с новыми, так и со старыми владельцами TikTok. После последнего заявления Трампа приложение начало возобновлять работу в Штатах, в компании благодарят Трампа.