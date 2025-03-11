Китай та США почали обговорення зустрічі Трампа і Сі – WSJ
США і Китай почали обговорення потенційної організації саміту між американським президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном у червні 2025 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
Дискусії, за даними видання, перебувають на початкових стадіях. Наразі невідомо, де саме може відбутися саміт.
WSJ пише, що американська сторона пропонує зустріч у США. Водночас видання South China Morning Post із посиланням на свої джерела в дипломатичних колах повідомляє, що початкові дискусії відбуваються навколо візиту Трампа до Китаю.
Переговори про проведення двостороннього саміту відбуваються на тлі посилення напруженості між країнами, зокрема взаємного підвищення тарифів і мит.
- 7 січня, напередодні інавгурації, стало відомо про телефонну розмову Трампа і Сі. Політики обговорили балансування торгівлі, проблему з фентанілом (наркотик, частина компонентів для якого постачається з Китаю), соцмережу TikTok і багато інших тем.
- 19 січня, до вступу на посаду, обраний віцепрезидент Венс зустрівся з китайським колегою Чженом, якого КНР відправила на інавгурацію Трампа.
- Тоді CNN з посиланням на джерела заявляло, що Трамп у приватному порядку повідомив своїм радникам про бажання відвідати Китай після вступу на посаду.
- 10 березня SCMP повідомило, що Трамп може відвідати Китай вже у квітні, хоча домовлятися складніше, ніж за Байдена.