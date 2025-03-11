Китай та США почали обговорення зустрічі Трампа і Сі – WSJ

За даними видання, саміт може відбутися у червні

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп у Китаї (Ілюстративне фото 2017 року: ROMAN PILIPEY/EPA)

США і Китай почали обговорення потенційної організації саміту між американським президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном у червні 2025 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Дискусії, за даними видання, перебувають на початкових стадіях. Наразі невідомо, де саме може відбутися саміт.

WSJ пише, що американська сторона пропонує зустріч у США. Водночас видання South China Morning Post із посиланням на свої джерела в дипломатичних колах повідомляє, що початкові дискусії відбуваються навколо візиту Трампа до Китаю.

Переговори про проведення двостороннього саміту відбуваються на тлі посилення напруженості між країнами, зокрема взаємного підвищення тарифів і мит.