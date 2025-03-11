Зеленський зустрівся із принцом Саудівської Аравії, далі в України – переговори із США

Володимир Зеленський и Мухаммад бін Салман Аль Сауд (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив про "хорошу" зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Потім у Саудівській Аравії в української команди пройдуть перемовини із представниками США.

"Вдячний за мудрий погляд на міжнародну ситуацію та за підтримку України. Було дуже важливо почути слова впевненості в українському майбутньому", – написав Зеленський про зустріч із принцом.

Він наголосив, що Саудівська Аравія надає дуже важливий майданчик для дипломатії, і Україна це цінує.

Українська команда залишається в місті Джидда для роботи з американською командою 11 березня.

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Зеленський сподівається на "практичний результат". Запевняє, що українська позиція на зустрічі буде "абсолютно конструктивною".

З Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом вони обговорили кроки й умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим.

"Особливо наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки", – написав Зеленський.

Він також відзначив готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну.

Обговорювались ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури.

"Однаково бачимо можливості економічного розвитку та взаємодії завдяки відбудові в Україні. Спадкоємний принц розповів про амбітну економічну стратегію Саудівської Аравії, і ми бажаємо нашим партнерам успіху. Готові співпрацювати. Впевнені, що взаємодія між нашими країнами та регіонами додає сили й нашим народам, і всьому світові", – додав він.