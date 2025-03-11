Зеленський зустрівся із принцом Саудівської Аравії, далі в України – переговори із США
Президент Володимир Зеленський повідомив про "хорошу" зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Потім у Саудівській Аравії в української команди пройдуть перемовини із представниками США.
"Вдячний за мудрий погляд на міжнародну ситуацію та за підтримку України. Було дуже важливо почути слова впевненості в українському майбутньому", – написав Зеленський про зустріч із принцом.
Він наголосив, що Саудівська Аравія надає дуже важливий майданчик для дипломатії, і Україна це цінує.
Українська команда залишається в місті Джидда для роботи з американською командою 11 березня.
Зеленський сподівається на "практичний результат". Запевняє, що українська позиція на зустрічі буде "абсолютно конструктивною".
З Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом вони обговорили кроки й умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим.
"Особливо наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки", – написав Зеленський.
Він також відзначив готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну.
Обговорювались ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури.
"Однаково бачимо можливості економічного розвитку та взаємодії завдяки відбудові в Україні. Спадкоємний принц розповів про амбітну економічну стратегію Саудівської Аравії, і ми бажаємо нашим партнерам успіху. Готові співпрацювати. Впевнені, що взаємодія між нашими країнами та регіонами додає сили й нашим народам, і всьому світові", – додав він.
- 10 березня Зеленський із командою прибули до Саудівської Аравії.
- 11 березня буде зустріч представників України і США у Саудівській Аравії. З українського боку братимуть участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник глави ОП Павло Паліса. З американської сторони – держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому з питань нацбезпеки Майк Волтц.
- Волтц повідомив, що на зустрічі мають обговорюватися припинення вогню та встановлення миру. Речник українського МЗС зауважував, що на зустрічі у Саудівській Аравії не передбачено присутність росіян.