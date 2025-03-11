Єрмак з Саудівської Аравії: Команда на місці, готуємось до роботи з американцями

Глава Офісу президента наголосив, що українська команда просуватиме чітке бачення завершення війни на переговорах із США

Саудівська Аравія, Ер-Ріяд (Фото: ЕРА/Ida Marie Odgaard)

Українська делегація готується до переговорів з представниками США у місті Джидда в Саудівській Аравії. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Команда на місці. Готуємось до роботи", – написав він.

Єрмак окреслив, що на зустрічі з американцями Україна просуватиме захист українських інтересів та "чітке бачення завершення війни".

У переговорах з українського боку братимуть участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник глави ОП Павло Паліса.

З американської сторони – державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц.

10 березня 2025 року президент Зеленський із командою прибули до Саудівської Аравії. Глава держави вже повідомив про "хорошу" зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Волтц повідомив, що на зустрічі мають обговорюватися припинення вогню та встановлення миру. Речник українського МЗС зауважував, що на зустрічі у Саудівській Аравії не передбачено присутність росіян.