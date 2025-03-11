Єрмак з Саудівської Аравії: Команда на місці, готуємось до роботи з американцями
Українська делегація готується до переговорів з представниками США у місті Джидда в Саудівській Аравії. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Команда на місці. Готуємось до роботи", – написав він.
Єрмак окреслив, що на зустрічі з американцями Україна просуватиме захист українських інтересів та "чітке бачення завершення війни".
У переговорах з українського боку братимуть участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник глави ОП Павло Паліса.
З американської сторони – державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц.
- 10 березня 2025 року президент Зеленський із командою прибули до Саудівської Аравії. Глава держави вже повідомив про "хорошу" зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
- Волтц повідомив, що на зустрічі мають обговорюватися припинення вогню та встановлення миру. Речник українського МЗС зауважував, що на зустрічі у Саудівській Аравії не передбачено присутність росіян.