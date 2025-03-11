Ермак из Саудовской Аравии: Команда на месте, готовимся к работе с американцами

Глава Офиса президента подчеркнул, что украинская команда будет продвигать четкое видение завершения войны на переговорах с США

Саудовская Аравия, Эр-Рияд (Фото: ЕРА/Ida Marie Odgaard)

Украинская делегация готовится к переговорам с представителями США в городе Джидда в Саудовской Аравии. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Команда на месте. Готовимся к работе", – написал он.

Ермак наметил, что на встрече с американцами Украина будет продвигать защиту украинских интересов и "четкое видение завершения войны".

В переговорах с украинской стороны примут участие глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы ОП Павел Палиса.

С американской стороны – государственный секретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

10 марта 2025 года президент Зеленский с командой прибыли в Саудовскую Аравию. Глава государства уже сообщил о "хорошей" встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Уолтц сообщил, что на встрече должны обсуждаться прекращение огня и установление мира. Представитель украинского МИД замечал, что на встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян.