Зеленский озвучил главную тему саммита "коалиции желающих" в Париже

Владимир Зеленский и Петр Павел (Фото: Офис президента)

На следующей неделе в Париже пройдет саммит "коалиции желающих", на нем будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного с чешским коллегой Петром Павелом брифинга.

По словам главы государства, на следующей неделе у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"У нас есть много вопросов. Я надеюсь, что у нас будет хороший результат этой встречи. Кроме того, будет важный саммит, можно его так назвать "коалиция желающих", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что участники будут обсуждать стратегию гарантий безопасности для Украины после окончания войны и недопущения новой агрессии со стороны России. В частности, как отметил Зеленский, на мероприятии коснутся вопроса инфраструктуры военного контингента и поддержки украинской армии.

"Где? Сколько? Кто готов быть в "коалиции желающих", а кто пока не готов. У каждой страны есть разные на это объективные или субъективные причины", – сказал президент.

Он выразил надежду, чтобы по итогам этой встречи удастся "выйти с какой-то конкретикой".