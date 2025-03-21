Telegraph: Британия готова отправить истребители в Украину в рамках "коалиции желающих"

Это могут быть истребители Typhoon или F-35 британских Военно-воздушных сил

Кир Стармер (Фото: Neil Hall/EPA)

Британские истребители смогут патрулировать украинское небо в рамках "коалиции желающих". Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на неназванных британских чиновников.

Ключевые военные планировщики обсуждали отправку британских самолетов в Украину для воздушного прикрытия войск во время встречи в Лондоне в четверг, 20 марта.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял участие в переговорах, которые вел начальник объединенных операций генерал-лейтенант Ник Перри. В обсуждениях участвовали представители более 30 стран, готовых присоединиться к "коалиции желающих".

Стармер уже пообещал разместить британские войска в Украине, если президент США Дональд Трамп успешно договорится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Военный высокопоставленный чиновник рассказал The Telegraph, что на встрече обсуждалось британское воздушное прикрытие, поскольку в случае, если британские солдаты войдут в Украину, "требуется прикрытие с неба".

"Мы бы никогда не отправили британские войска на землю, не обеспечив их прикрытием с воздуха", — добавил собеседник.

По данным журналистов, Британия могла бы предоставить истребители Typhoon или F-35, поскольку оба этих самолета обеспечивают "отличное патрулирование воздушного пространства".

Неопределенность относительно того, обеспечат ли США какое-либо воздушное прикрытие в Украине, породила необходимость для Британии взять на себя инициативу. Стармер заявил в четверг, что военное планирование "коалиции желающих" было разбито на море, воздух, землю и границы, а также восстановление Украины.

19 февраля 2025 года The Times писала, что Британия готова послать истребители Typhoon для охраны неба над Украиной, чтобы помочь обеспечить мир.

13 марта сообщалось, что Стармер и Макрон ведут переговоры с 37 государствами о создании "коалиции желающих" по Украине, если будет достигнуто мирное урегулирование.