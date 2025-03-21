Telegraph: Британія готова відправити винищувачі до України в межах "коаліції охочих"

Це можуть бути винищувачі Typhoon або F-35 британських Військово-повітряних сил

Кір Стармер (Фото: Neil Hall/EPA)

Британські винищувачі зможуть патрулювати українське небо в межах "коаліції охочих". Про це повідомила газета The Telegraph із посиланням на неназваних британських посадовців.

Ключові військові планувальники обговорювали відправлення британських літаків до України для повітряного прикриття військ під час зустрічі в Лондоні в четвер, 20 березня.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер взяв участь у переговорах, які вів начальник об’єднаних операцій генерал-лейтенант Нік Перрі. У обговореннях брали участь представники понад 30 країн, які готові доєднатися до "коаліції охочих".

Стармер уже пообіцяв розмістити британські війська в Україні, якщо президент США Дональд Трамп успішно домовиться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Військовий високопосадовець розповів The Telegraph, що на зустрічі обговорювалося британське повітряне прикриття, оскільки у випадку, якщо британські солдати ввійдуть в Україну, "вимагатиметься прикриття з неба".

"Ми б ніколи не відправили британські війська на землю, не забезпечивши їм прикриття з повітря", – додав співрозмовник.

За даними журналістів, Британія могла б надати винищувачі Typhoon або F-35, оскільки обидва ці літаки забезпечують "відмінне патрулювання повітряного простору".

Невизначеність щодо того, чи забезпечать США будь-яке повітряне прикриття в Україні, породила необхідність для Британії взяти на себе ініціативу. Стармер заявив у четвер, що військове планування "коаліції охочих" було розбито на море, повітря, землю та кордони, а також відновлення України.