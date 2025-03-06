Guardian: 120 європейських винищувачів можуть захистити небо над Україною в межах перемир’я

"Небесний щит" буде зоною повітряного захисту під керівництвом Європи, що діє окремо від НАТО

Винищувач у Польщі (Фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA)

План повітряного захисту України під керівництвом Європи може зупинити російські ракетні атаки. Пропозиція Sky Shield, розроблена військовими експертами, буде працювати окремо від НАТО, у її межах планується розгорнути понад сотню винищувачів. Про це повідомила британська газета The Guardian із посиланням на відповідний документ.

Згідно з планом, розробленим експертами у цій сфері, європейські військово-повітряні сили зі 120 винищувачів можуть бути розгорнуті для захисту неба від російських атак на Київ та західні області України, не обов'язково провокуючи ширший конфлікт із Москвою.

Його прихильники стверджують, що "Небесний щит" буде зоною повітряного захисту під керівництвом Європи, що діє окремо від НАТО, щоб зупинити атаки російських крилатих ракет і безпілотників на міста та інфраструктуру, яка потенційно діятиме в межах "перемир'я в небі", запропонованого президентом Володимиром Зеленським.

Він охоплюватиме три українські атомні електростанції, міста Одесу та Львів, але не лінію фронту чи схід країни – і, згідно з нещодавно опублікованим документом, він може "досягти більшого військового, політичного та соціально-економічного впливу, ніж 10 000 європейських сухопутних військ".

Серед прихильників плану: колишній генерал ВПС США та верховний головнокомандувач НАТО в Європі Філіп Брідлав, колишній генерал британської армії та заступник верховного головнокомандувача НАТО на початку минулого десятиліття Річард Ширрефф, а також колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський.

Інший прихильник ініціативи Габріелюс Ландсбергіс, колишній міністр закордонних справ Литви, заявив: "Реалізація "Небесного щита" стане важливим компонентом активізації діяльності Європи, ефективно та дієво гарантуючи безпеку України".

Хоча варіанти цієї пропозиції обговорювалися без будь-якого прогресу з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, нова версія плану отримала імпульс цього тижня після невдалої зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом 28 лютого.

У західних політичних колах стурбованість викликає те, що це може призвести до того, що винищувачі з країн-членів НАТО потраплять безпосередньо в конфлікт із Росією, а також може призвести до небезпечної ескалації бойових дій, якщо літак із будь-якої сторони буде атакований або збитий.

Однак прихильники плану стверджують, що "ризик для пілотів Sky Shield невеликий", оскільки Москва не наважувалася виводити свої бойові літаки за межі чинних ліній фронту із початку 2022 року. На думку розробників схеми, фактична відстань від російських літаків становитиме "понад 200 км".

Росія регулярно атакує Україну за допомогою ракет і безпілотників великої дальності й вважається, що патрулі винищувачів можуть допомогти Києву знищити їх. Їх знищення — це тягар для системи протиповітряної оборони Києва, деякі з яких — насамперед перехоплювачі Patriot — виробляються у США, поповнення їх запасів підпадає під заборону Білого дому.

17 лютого 2025 року Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди.

19 лютого The Times писала, що Британія готова надіслати винищувачі Typhoon для охорони неба над Україною, щоб допомогти забезпечити мир.