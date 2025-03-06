Guardian: 120 европейских истребителей могут защитить небо над Украиной в рамках перемирия

Истребитель в Польше (Фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA)

План воздушной защиты Украины под руководством Европы может приостановить российские ракетные атаки. Предложение Sky Shield, разработанное военными экспертами, будет работать отдельно от НАТО, в рамках которого планируется развернуть более сотни истребителей. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на соответствующий документ.

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Согласно плану, разработанному экспертами в этой сфере, европейские военно-воздушные силы из 120 истребителей могут быть развернуты для защиты неба от российских атак на Киев и западные области Украины, не обязательно провоцируя более широкий конфликт с Москвой.

Его сторонники утверждают, что "Небесный щит" будет зоной воздушной защиты под руководством Европы, действующей отдельно от НАТО, чтобы остановить атаки российских крылатых ракет и беспилотников на города и инфраструктуру, которая будет потенциально действовать в рамках "перемирия в небе", предложенного президентом Владимиром Зеленским.

Он будет охватывать три украинские атомные электростанции, города Одессу и Львов, но не линию фронта или восток страны – и, согласно недавно опубликованному документу, он может "достичь большего военного, политического и социально-экономического влияния, чем 10 000 европейских сухопутных войск".

Среди сторонников плана: бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филипп Бридлав, бывший генерал британской армии и заместитель верховного главнокомандующего НАТО в начале прошлого десятилетия Ричард Ширрефф, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Еще один сторонник инициативы Габриелюс Ландсбергис, бывший министр иностранных дел Литвы, заявил: "Реализация "Небесного щита" станет важным компонентом активизации деятельности Европы, эффективно и действенно гарантируя безопасность Украины".

Хотя варианты этого предложения обсуждались без какого-либо прогресса с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, новая версия плана получила импульс на этой неделе после неудачной встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля.

В западных политических кругах озабоченность вызывает то, что это может привести к тому, что истребители из стран-членов НАТО попадут непосредственно в конфликт с Россией, а также может привести к опасной эскалации боевых действий, если самолет с любой стороны будет атакован или сбит.

Однако сторонники плана утверждают, что "риск для пилотов Sky Shield невелик", поскольку Москва не решается выводить свои боевые самолеты за пределы действующих линий фронта с начала 2022 года. По мнению разработчиков схемы, фактическое расстояние от российских самолетов составит "более 200 км".

Россия регулярно атакует Украину с помощью ракет и беспилотников большой дальности, и считается, что патрули истребителей могут помочь Киеву уничтожить их. Их уничтожение — это бремя для системы противовоздушной обороны Киева, некоторые из них, прежде всего перехватчики Patriot, производятся в США, пополнение их запасов подпадает под запрет Белого дома.

17 февраля 2025 года Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности и выполнения мирного соглашения.

19 февраля The Times писала, что Британия готова послать истребители Typhoon для охраны неба над Украиной, чтобы помочь обеспечить мир.