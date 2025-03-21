Туск призвал "не сходить с ума", думая, что 56 саммитов быстрее принесут мир Украине

При этом премьер-министр заявил, что Польша будет представлена на саммите касательно Украины 27 марта в Париже

Дональд Туск (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал сомнение, что большое количество саммитов и видеоконференций быстрее приведет к миру в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита Европейского союза, передает TVP Info.

"Действительно очень много таких встреч, саммитов, видеоконференций, поездок касательно украинского вопроса. Некоторые могут сказать, что это слишком. И, кажется, количество встреч не приводит к прогрессу... Давайте не будем сходить с ума, думая, что если будет 56 саммитов и видеоконференций, мир наступит быстрее", – заявил Туск.

В то же время он подчеркнул, что не хочет умалять усилия президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку они, как отметил Туск, были "действительно полезными".

Премьер-министр добавил, что Польша будет представлена на саммите по Украине 27 марта в Париже. Он заявил, что Варшава будет участвовать, потому что является участницей всех подобных форматов, но не сообщил, поедет ли в Париж лично.

Макрон предложил Туску перед встречей с глазу на глаз обменяться мнениями по поводу саммита, и они договорились это сделать.