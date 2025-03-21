К 2030 году Европа должна быть значительно сильнее России – премьер Польши
К 2030 году Европа в военном плане должна стать значительно сильнее России, что резко снизит возможность нападения Москвы на какую-либо из стран Европейского Союза. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Европейского совета, комментируя принятие "Белой книги" ЕС, передает Укринформ.
По его словам, несмотря на сопротивление отдельных стран, Совет ЕС принял предложение, в частности Польши, Дании и Швеции, о значительном увеличении расходов на вооружение.
"К 2030 году Европа по численности войск, вооружения и технологий должна быть значительно сильнее России. Если это направление будет сохранено, то Европа будет сильнее в каждом аспекте, не считая ядерного оружия", – констатировал Туск.
Польский премьер акцентировал, что, благодаря военным усилиям Украины, Россия по состоянию на сегодняшний день "не была бы готова к агрессивным действиям против стран ЕС". Он добавил, что Украина "купила для Польши и Европы неоценимое время" для того, чтобы усилить собственную обороноспособность.
"Следует помнить, что сейчас Россия беспомощна в своих агрессивных планах по остальной Европе, поскольку Украина взяла на себя груз прямой конфронтации с агрессором", – сказал Туск, добавив, что нужно об этом помнить, поскольку сейчас часто говорят об усталости от войны и от украинских беженцев.
Глава правительства Польши назвал очень положительным для Варшавы включение в "Белую книгу" проекта "Восточный щит", что позволит привлечь больше средств на строительство укреплений на границе с Россией и Беларусью.
- 7 марта Туск заявил, что Польша должна отреагировать на "глубокую коррекцию" новой администрации США своих приоритетов обороны.
- В тот же день премьер Польши сказал, что через три-четыре года Россия будет готова к более масштабной войне, чем та, которая сейчас ведется против Украины.