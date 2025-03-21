До 2030 року Європа має бути значно сильнішою за Росію – прем'єр Польщі

Україна "купила для Польщі та Європи неоціненний час" для того, щоб посилити власну обороноздатність, вважає Дональд Туск

Дональд Туск (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

До 2030 року Європа у військовому плані повинна стати значно сильнішою за Росію, що різко зменшить можливість нападу Москви на якусь із країн Європейського Союзу. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання Європейської ради, коментуючи ухвалення "Білої книги" ЄС, передає Укрінформ.

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За його словами, попри опір окремих країн, Рада ЄС схвалила пропозицію, зокрема Польщі, Данії та Швеції, щодо значного збільшення витрат на озброєння.

"До 2030 року Європа за чисельністю військ, озброєння і технологій має бути значно сильнішою за Росію. Якщо цей напрямок буде збережено, то Європа буде сильнішою у кожному аспекті, не беручи до уваги ядерну зброю", – констатував Туск.

Польський прем’єр акцентував, що, завдяки військовим зусиллям України, Росія станом на сьогодні "не була б готовою до агресивних дій проти країн ЄС". Він додав, що Україна "купила для Польщі та Європи неоціненний час" для того, щоб посилити власну обороноздатність.

"Варто пам’ятати, що зараз Росія є безрадною у своїх агресивних планах щодо решти Європи, оскільки Україна взяла на себе тягар прямої конфронтації з агресором", – сказав Туск, додавши, що потрібно про це пам'ятати, оскільки зараз часто говорять про втому від війни й від українських біженців.

Очільник уряду Польщі назвав дуже позитивним для Варшави вписання до "Білої книги" проєкту "Східний щит", що дозволить залучити більше коштів у будівництво укріплень на кордоні з Росією та Білоруссю.

7 березня Туск заявив, що Польща має відреагувати на "глибоку корекцію" нової адміністрації США своїх оборонних пріоритетів.

Того самого дня прем’єр Польщі сказав, що за три-чотири роки Росія буде готова до значно масштабнішої війни, ніж та, що зараз ведеться проти України.