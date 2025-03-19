Польща хоче розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю

Павел Бейда (Фото: Piotr Nowak / EPA)

Польща має плани розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю в межах програми "Східний щит". Про це в інтерв’ю RMF 24 повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда.

Варшава ініціювала процес виходу з Оттавського договору, який забороняє використання протипіхотних мін.

"У нас немає вибору. Ситуація на кордоні складна. Я говорю про польсько-білоруський і польсько-російський кордон", – сказав Бейда.

Він додав, що це буде один з елементів "Східного щита".

"Хочу сказати, що у нас є занепокоєння, яке межує з впевненістю, що Білорусь слідує за Росією", – заявив заступник міністра оборони Польщі.

Посадовець вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодиться на все, що йому скаже російський диктатор Володимир Путін.

"Зверніть увагу, з якого боку атакували Україну. З боку Білорусі. У нас немає протипіхотних мін, але у нас є можливості для їх виробництва", – акцентував він.

Заступник глави Міноборони уточнив, що Варшава може виготовити кількасот тисяч протипіхотних мін або навіть мільйон.

18 березня 2025 року міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі ухвалили спільну рекомендацію своїм країнам денонсувати Оттавську конвенцію 1997 року.

Того самого дня стало відомо, що на кордоні з Білоруссю мігранти закидали камінням польський патруль.