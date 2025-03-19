Польща хоче розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю
Польща має плани розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю в межах програми "Східний щит". Про це в інтерв’ю RMF 24 повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда.
Варшава ініціювала процес виходу з Оттавського договору, який забороняє використання протипіхотних мін.
"У нас немає вибору. Ситуація на кордоні складна. Я говорю про польсько-білоруський і польсько-російський кордон", – сказав Бейда.
Він додав, що це буде один з елементів "Східного щита".
"Хочу сказати, що у нас є занепокоєння, яке межує з впевненістю, що Білорусь слідує за Росією", – заявив заступник міністра оборони Польщі.
Посадовець вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодиться на все, що йому скаже російський диктатор Володимир Путін.
"Зверніть увагу, з якого боку атакували Україну. З боку Білорусі. У нас немає протипіхотних мін, але у нас є можливості для їх виробництва", – акцентував він.
Заступник глави Міноборони уточнив, що Варшава може виготовити кількасот тисяч протипіхотних мін або навіть мільйон.
- 18 березня 2025 року міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі ухвалили спільну рекомендацію своїм країнам денонсувати Оттавську конвенцію 1997 року.
- Того самого дня стало відомо, що на кордоні з Білоруссю мігранти закидали камінням польський патруль.