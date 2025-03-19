Польша хочет разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью

Павел Бейда заявил, что у Польши есть возможности для производства противопехотных мин

Павел Бейда (Фото: Piotr Nowak / EPA)

У Польши есть планы разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит". Об этом в интервью RMF 24 сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда.

Варшава инициировала процесс выхода из Оттавского договора, запрещающего использование противопехотных мин.

"У нас нет выбора. Ситуация на границе сложная. Я говорю о польско-беларуской и польско-российской границе", – сказал Бейда.

Он добавил, что это будет один из элементов "Восточного щита".

"Хочу сказать, что у нас есть беспокойство, которое граничит с уверенностью, что Беларусь следует за Россией", – заявил замминистра обороны Польши.

Чиновник считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласится на все, что ему скажет российский диктатор Владимир Путин.

"Обратите внимание, с какой стороны атаковали Украину. Со стороны Беларуси. У нас нет противопехотных мин, но у нас есть возможности для их производства", – подчеркнул он.

Замглавы Минобороны уточнил, что Варшава может изготовить несколько сот тысяч противопехотных мин или даже миллион.

18 марта 2025 года министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши приняли совместную рекомендацию своим странам денонсировать Оттавскую конвенцию 1997 года.

В тот же день стало известно, что на границе с Беларусью мигранты забросали камнями польский патруль.