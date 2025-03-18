Страны Балтии и Польша согласовали выход из конвенции по противопехотным минам

Иллюстративное фото: ГСЧС

Министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши приняли общую рекомендацию своим странам денонсировать Оттавскую конвенцию в 1997 году. Соответствующее заявление опубликовало правительство Польши.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Мы – министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши – единогласно рекомендуем денонсировать Оттавскую конвенцию. Это решение посылает четкое сообщение: наши страны готовы и способны использовать любые средства, необходимые для защиты нашей территории и свободы", – говорится в документе.

Читайте также Какие страны имеют больше всего противопехотных мин в 2024 году — инфографика

Как заявили подписанты, после ратификации Конвенции о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция) ситуация с безопасностью в регионе значительно ухудшилась.

"Военные угрозы против граничащих с Россией и Беларусью государств-членов НАТО значительно возросли. Крайне важно определить все меры, которые могут способствовать укреплению нашей способности сдерживания и обороны", – заявили министры обороны четырех стран, отметив, что агрессия России представляет постоянную угрозу для евроатлантического сообщества.

Окончательное решение о денонсировании конвенции, как отметило Министерство национальной обороны Литвы, будут приниматься президентами и парламентами стран.