Країни Балтії та Польща погодили вихід з конвенції щодо протипіхотних мін

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Міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі ухвалили спільну рекомендацію своїм країнам денонсувати Оттавську конвенцію 1997 року. Відповідну заяву опублікував уряд Польщі.

"Ми – міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі – одностайно рекомендуємо денонсувати Оттавську конвенцію. Це рішення посилає чітке повідомлення: наші країни готові та здатні використовувати будь-які засоби, необхідні для захисту нашої території та свободи", – йдеться у документі.

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Як заявили підписанти, після ратифікації Конвенції про заборону застосування, накопичення, виробництва і передання протипіхотних мін та про їхнє знищення (Оттавська конвенція) ситуація з безпекою в регіоні значно погіршилася.

"Військові загрози проти держав-членів НАТО, які межують з Росією та Білоруссю, значно зросли. Вкрай важливо визначити всі заходи, які можуть сприяти зміцненню нашої спроможності стримування та оборони", – заявили міністри оборони чотирьох країн, зазначивши, що агресія Росії становить постійну загрозу для євроатлантичної спільноти.

Остаточне рішення про денонсування конвенції, як зазначило Міністерство національної оборони Литви, будуть ухвалювати президенти та парламенти країн.