"Росіяни змінили тактику". Шеф Пентагону пояснив рішення надати Україні протипіхотні міни

Ллойд Остін (Фото: Пентагон)

Російські окупаційні війська змінили тактику на полі бою, віддавши перевагу піхоті над механізованими підрозділами. З цієї причини США вирішили поставити Україні протипіхотні міни, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.

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"Ми нещодавно побачили, що росіяни настільки безрезультатні у своїй боротьбі, що вони дещо змінили тактику і не починають з механізованих сил. Вони починають з піших сил, які можуть зайти та зрештою прокласти шлях для механізованих сил", – сказав глава Міноборони США.

За його словами, Україна створює власні протипіхотні міни, які є "більш небезпечними для мирного населення, ніж американські". Остін додав, що Вашингтон може контролювати свої міни.

"Ми можемо контролювати, коли вони самоактивуються, самодетонують. І це робить їх зрештою набагато безпечнішими, ніж ті, які вони [українці] створюють самостійно", – пояснив шеф Пентагону.

Про те, що російські війська застосовують в Україні протипіхотні міни, стало відомо наприкінці березня 2022 року. Про це повідомляла правозахисна організація Human Rights Watch.

20 листопада 2024 року американська газета The Washington Post з посиланням на двох неназваних американських чиновників писала, що адміністрація Байдена схвалила надання Україні протипіхотних мін.