"Россияне сменили тактику". Остин объяснил решение передать Украине противопехотные мины

Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

Российские оккупационные войска сменили тактику на поле боя, отдав предпочтение пехоте механизированным подразделениям. По этой причине США решили поставить Украине противопехотные мины, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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"Мы недавно увидели, что россияне настолько безрезультатны в своей борьбе, что они несколько изменили тактику и не начинают с механизированных сил. Они начинают с пеших сил, которые могут зайти и в конце концов проложить путь для механизированных сил", – сказал глава Минобороны США.

По его словам, Украина создает собственные противопехотные мины, которые "более опасны для мирного населения, чем американские". Остин добавил, что Вашингтон может контролировать свои мины.

"Мы можем контролировать, когда они самоактивируются, самодетонируют. И это делает их в конечном счете гораздо безопаснее, чем те, которые они [украинцы] создают самостоятельно", – пояснил шеф Пентагона.

О том, что российские войска используют в Украине противопехотные мины, стало известно в конце марта 2022 года. Об этом сообщала правозащитная организация Human Rights Watch.

20 ноября 2024 года американская газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников писала, что администрация Байдена одобрила предоставление Украине противопехотных мин.