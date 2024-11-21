Amnesty International назвала рішення Байдена передати Україні протипіхотні міни "безрозсудним"
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила рішення нинішнього президента США Джо Байдена надати Україні протипіхотні міни й назвала його "безрозсудним". Про це йдеться у заяві на сайті організації.
"Це необачне рішення і крок назад, що глибоко розчаровує, як для президента, який колись визнавав, що міни збільшують ризик завдання шкоди цивільним особам", – заявив директор Amnesty International США з адвокації в Європі та Центральній Азії Бен Лінден.
Він додав, що його шокує, що американський президент ухвалив "настільки значуще і небезпечне рішення якраз перед тим моментом, як його спадщина на державній службі буде остаточно закріплена в історії".
За словами Ліндена, протипіхотні наземні міни за своєю суттю є невибірковою зброєю, яка калічить і вбиває мирних жителів ще тривалий час після закінчення конфлікту, і їй не повинно бути місця в арсеналі жодної країни.
Amnesty International закликала адміністрацію Байдена переглянути таке рішення, щоб "захистити цивільне населення від невибіркової шкоди, яку неодмінно спричинить використання цих наземних мін".
- 20 листопада газета WP писала, що Байден, через кілька днів після того, як скасував заборону на далекобійні удари ракетами ATACMS по території Росії, схвалив надання Україні протипіхотних мін.
- Того самого дня шеф Пентагону Остін підтвердив ці дані. Він заявив, що зміна політики Вашингтона щодо протипіхотних мін потрібна для протидії змінам російської тактики.