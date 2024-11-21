Amnesty International назвала рішення Байдена передати Україні протипіхотні міни "безрозсудним"

Джо Байден (Фото: Sebastiao Moreira/EPA)

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила рішення нинішнього президента США Джо Байдена надати Україні протипіхотні міни й назвала його "безрозсудним". Про це йдеться у заяві на сайті організації.

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"Це необачне рішення і крок назад, що глибоко розчаровує, як для президента, який колись визнавав, що міни збільшують ризик завдання шкоди цивільним особам", – заявив директор Amnesty International США з адвокації в Європі та Центральній Азії Бен Лінден.

Він додав, що його шокує, що американський президент ухвалив "настільки значуще і небезпечне рішення якраз перед тим моментом, як його спадщина на державній службі буде остаточно закріплена в історії".

За словами Ліндена, протипіхотні наземні міни за своєю суттю є невибірковою зброєю, яка калічить і вбиває мирних жителів ще тривалий час після закінчення конфлікту, і їй не повинно бути місця в арсеналі жодної країни.

Amnesty International закликала адміністрацію Байдена переглянути таке рішення, щоб "захистити цивільне населення від невибіркової шкоди, яку неодмінно спричинить використання цих наземних мін".