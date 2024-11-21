Amnesty International назвала решение США передать ВСУ противопехотные мины "безрассудным"

Джо Байден (Фото: Sebastiao Moreira/EPA)

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила решение действующего президента США Джо Байдена предоставить Украине противопехотные мины и назвала его "безрассудным". Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Это опрометчивое решение и шаг назад, что глубоко разочаровывает, как для президента, когда-то признававшего, что мины увеличивают риск нанесения вреда гражданским лицам", — заявил директор Amnesty International США по адвокации в Европе и Центральной Азии Бен Линден.

Он добавил, что его шокирует, что американский президент принял "столь значимое и опасное решение как раз перед тем моментом, как его наследие на государственной службе будет окончательно закреплено в истории".

По словам Линдена, противопехотные наземные мины по своей сути являются неизбирательным оружием, которое калечит и убивает мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта, и ему не должно быть места в арсенале ни одной страны.

Amnesty International призвала администрацию Байдена пересмотреть такое решение, чтобы "защитить гражданское население от неизбирательного ущерба, к которому непременно приведет использование этих наземных мин".