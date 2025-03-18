Мигранты забросали камнями польский патруль на границе с Беларусью
Мигранты забросали камнями польский патруль и повредили служебный автомобиль на границе с Беларусью. Об этом сообщило медиа Polsat News со ссылкой на пограничников.
В течение суток мигранты почти 180 раз пытались пересечь границу. 11 людям удалось проникнуть на территорию Польши, сейчас их разыскивают. Один человек был задержан за пособничество.
Также в Пограничной службе сообщили, что мигранты вели себя агрессивно и бросались камнями. В частности, известно о повреждении служебного автомобиля.
Уже несколько дней усиливается давление на границе с Беларусью, пограничная охрана фиксирует попытки незаконного попадания в Польшу.
"14-16 марта на границе с Беларусью было зафиксировано почти 280 попыток нелегального въезда в Польшу, почти все они были пресечены. Два человека были задержаны за пособничество и соучастие. Пяти лицам была оказана помощь", — говорится в сообщении.
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