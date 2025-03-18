Мигранты забросали камнями польский патруль на границе с Беларусью

11 человек смогли проникнуть на территорию Польши, сейчас их разыскивают

Польша (Иллюстративное фото: Lukasz Gagulski/EPA)

Мигранты забросали камнями польский патруль и повредили служебный автомобиль на границе с Беларусью. Об этом сообщило медиа Polsat News со ссылкой на пограничников.

В течение суток мигранты почти 180 раз пытались пересечь границу. 11 людям удалось проникнуть на территорию Польши, сейчас их разыскивают. Один человек был задержан за пособничество.

Также в Пограничной службе сообщили, что мигранты вели себя агрессивно и бросались камнями. В частности, известно о повреждении служебного автомобиля.

Уже несколько дней усиливается давление на границе с Беларусью, пограничная охрана фиксирует попытки незаконного попадания в Польшу.

"14-16 марта на границе с Беларусью было зафиксировано почти 280 попыток нелегального въезда в Польшу, почти все они были пресечены. Два человека были задержаны за пособничество и соучастие. Пяти лицам была оказана помощь", — говорится в сообщении.

28 мая 2024 года на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом.

6 июня стало известно о смерти польского пограничника, которого в конце мая ранил один из мигрантов на беларуской границе.

22 июня Сикорский заявил, что Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью.

24 июня Польша отправила на границу с Беларусью военную жандармерию.

5 июля Reuters писало, что Польша надеется привлечь пограничников и полицейских из Финляндии, Германии и Греции для помощи в патрулировании границы с Беларусью.