Мігранти закидали камінням польський патруль на кордоні з Білоруссю

11 особам вдалося проникнути на територію Польщі, зараз їх розшукують

Польща (Ілюстративне фото: Lukasz Gagulski/EPA)

Мігранти закидали камінням польський патруль та пошкодили службову автівку на кордоні з Білоруссю. Про це повідомило медіа Polsat News із посиланням на прикордонників.

Протягом доби мігранти майже 180 разів намагалися перетнути кордон. 11 особам вдалося проникнути на територію Польщі, зараз їх розшукують. Одну людину було затримано за пособництво.

Також у Прикордонній службі повідомили, що мігранти поводилися агресивно та кидалися камінням. Зокрема, відомо про пошкодження службового автомобіля.

Вже кілька днів посилюється тиск на кордоні з Білоруссю, прикордонна охорона фіксує спроби незаконно потрапити до Польщі.

"14-16 березня на кордоні з Білоруссю було зафіксовано майже 280 спроб нелегального в'їзду до Польщі, майже всі вони були припинені. Дві особи були затримані за пособництво та співучасть. П'ятьом особам було надано допомогу", – йдеться у повідомленні.

28 травня 2024 року на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.

22 червня Сікорський заявив, що Польща розглядає можливість повністю закрити кордон із Білоруссю.

24 червня Польща відправила на кордон із Білоруссю військову жандармерію.

5 липня Reuters писало, що Польща сподівається залучити прикордонників і поліціянтів із Фінляндії, Німеччини та Греції для допомоги в патрулюванні її кордону з Білоруссю.