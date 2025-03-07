Росія буде готова до масштабнішої війни за три-чотири роки – Туск

Прем'єр Польщі вважає "зрадниками західних інтересів" або "корисними ідіотами" тих, хто сьогодні закликає не підвищувати витрати на оборону

Дональд Туск (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA)

Згідно з розвідувальними даними союзників за три-чотири роки Росія буде готова до значно масштабнішої війни, ніж та, що зараз ведеться проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу перед парламентом країни, передає Укрінформ.

За словами Туска, під час саміту Європейської Ради 6 березня лідери поділилися розвідувальними даними своїх країн, а також Україна передала їм аналітичну інформацію "про те, що не викликає жодного сумніву".

Згідно з даними сьогодні Росія інвестує у військову сферу та отримує мобілізаційну здатність, котра вказує на її зацікавленість у тому, аби у найближчі три-чотири роки бути готовою "до повномасштабної операції не проти України, а когось значно більшого", розповів прем'єр Польщі.

Він наголосив, що заклики до підвищення витрат на оборону у Європі не є "нахабними закликами до війни", а способом "уникнення катастрофи".

Політик акцентував, що інші європейські країни мають піти шляхом Польщі, котра уже зараз витрачає на оборону майже 5% свого ВВП (4,12% – найбільше серед усіх країн – членів НАТО).

Туск вважає "зрадниками західних інтересів" або "корисними ідіотами" тих, хто сьогодні закликає не підвищувати витрати на оборону.

У цьому контексті прем'єр згадав свого угорського колегу Віктора Орбана, який єдиний з-поміж європейських лідерів проголосував проти допомоги Україні на саміті Євроради.

У січні міністр оборони Німеччини заявив, що зберігається вірогідність нападу Росії на країни НАТО у 2029–2030 роках, враховуючи зростання Збройних сил РФ.

У лютому президент Зеленський заявив, що у 2025 році Росія планує збільшити свою армію на 150 000 військових, після навчань у Білорусі вони можуть розпочати повномасштабне вторгнення до європейських країн.