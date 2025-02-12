Зеленський: Путін може влаштувати повномасштабне вторгнення з Білорусі до Європи

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У 2025 році Росія планує збільшити свою армію на 150 000 військових, після навчань у Білорусі вони можуть розпочати повномасштабне вторгнення до європейських країн. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

За його словами, саме в інтересах НАТО мати Україну в Альянсі, оскільки без неї Європа зазнає окупації.

Зеленський вважає, що НАТО та Україна однаково зацікавлені одне в одному, оскільки війська України та Європи разом узяті менші, ніж російська армія.

"Розвідка мені сказала, ми це знаємо, росіяни будуть збільшувати свою армію у 2025 році на 12-15 дивізій. І ми вважаємо, що це буде десь 150 000 додаткових військових через мобілізацію, тренування і так далі, ну і плюс північнокорейські [солдати]", – розповів він.

За українськими даними, ці нові військові з високою ймовірністю будуть проходити тренування на території Білорусі влітку або восени. Зеленський провів паралель між цим та початком повномасштабного вторгнення до України у 2022 році, яке росіяни також здійснили з цієї країни.

"Коли вони [російські війська] будуть готові, то я вважаю, що після цього вони можуть розпочати повномасштабне вторгнення. І в цей момент у мене питання: а хто сказав, що вони почнуть повномасштабне вторгнення в Україну? Вони зможуть почати в Польщу, в Литву. Вони зможуть це почати", – заявив голова держави.

Президент наголосив, що якби диктатор Володимир Путін дійсно хотів миру, закінчення війни та діалогу про це, то він би не збільшував свої збройні сили на 150 000 осіб та тренував їх у РФ та Білорусі, враховуючи великі проблеми у російській економіці через санкції та інші фактори.