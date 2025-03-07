Туск заявив, що Польща має відреагувати на "глибоку корекцію" оборонних пріоритетів США

Будь-яка надія на те, що Україна отримає жорсткі гарантії безпеки з фізичною присутністю США здається менш ймовірною, вважає прем'єр Польщі

Дональд Туск (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Польща має відреагувати на "глибоку корекцію" нової адміністрації Сполучених Штатів своїх оборонних пріоритетів. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступаючи в Сеймі, його слова наводить газета The Guardian.

Туск сказав, що Польща має відреагувати на "глибоку корекцію" адміністрації президента США Дональда Трампа у своїх оборонних пріоритетах. Він наголосив, що Варшава все ще повинна продовжувати прагнути до найтісніших можливих відносин з Вашингтоном.

Прем'єр Польщі додав, що "очевидно, що будь-яка надія на те, що Україна отримає жорсткі гарантії безпеки з фізичною присутністю США для підтримки цих гарантій, здається, м’яко кажучи, менш імовірною, ніж раніше".

"Але давайте не будемо вдавати, що ми задоволені цим. Для цього немає причин. Наша безпека безпосередньо пов’язана не лише з фронтом в Україні, а й з майбутнім статусом України", – сказав він.

Водночас Туск наголосив, що в його роль не входить перегляд певної тактики ведення переговорів або підходу до американської політики.

У цьому контексті він зазначив, що гарантії безпеки для України означатимуть також гарантії безпеки для Польщі.

6 березня 2025 року Туск заявив, що Європа зараз рішуче налаштована на те, щоб взяти на себе відповідальність за безпеку та здатна виграти гонитву озброєнь із Росією.

7 березня повідомлялося, що Дуда пропонує змінити Конституцію, щоб зафіксувати витрати на оборону не менш ніж 4% від ВВП.