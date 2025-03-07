Туск заявил, что Польша должна ответить на "глубокую коррекцию" оборонных приоритетов США

Любая надежда на то, что Украина получит жесткие гарантии безопасности с физическим присутствием США, кажется менее вероятной, считает премьер Польши

Дональд Туск (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Польша должна отреагировать на "глубокую коррекцию" новой администрации Соединенных Штатов своих оборонных приоритетов. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Сейме, его слова приводит газета The Guardian.

Туск сказал, что Польша должна отреагировать на "глубокую коррекцию" администрации президента США Дональда Трампа в своих оборонных приоритетах. Он подчеркнул, что Варшава все еще должна продолжать стремиться к самым тесным возможным отношениям с Вашингтоном.

Премьер Польши добавил, что "очевидно, что любая надежда на то, что Украина получит жесткие гарантии безопасности с физическим присутствием США для поддержки этих гарантий, кажется, мягко говоря, менее вероятной, чем раньше".

"Но давайте не будем делать вид, что мы удовлетворены этим. Для этого нет причин. Наша безопасность напрямую связана не только с фронтом в Украине, но и с будущим статусом Украины", – сказал он.

В то же время, Туск подчеркнул, что в его роль не входит пересмотр определенной тактики ведения переговоров или подхода к американской политике.

В этом контексте он отметил, что гарантии безопасности для Украины будут означать гарантии безопасности для Польши.

6 марта 2025 года Туск заявил, что Европа сейчас решительно настроена на то, чтобы взять на себя ответственность за безопасность и способна выиграть гонку вооружений с Россией.

7 марта сообщалось, что Дуда предлагает изменить Конституцию, чтобы зафиксировать расходы на оборону не менее 4% от ВВП.