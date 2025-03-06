Туск: Россия проигрывает погоню вооружений, Европа готова быстрее вооружаться

Дональд Туск (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа сейчас решительно настроена взять на себя ответственность за безопасность и способна выиграть гонку вооружений с Россией. Об этом он сказал, когда прибыл на экстренный саммит Евросоюза в Брюсселе, сообщает Polskie Radio.

Туск сказал, что меняющиеся приоритеты США и наращивание военного могущества России требуют нового подхода. И, по его словам, "все полны решимости ответить на этот вызов".

"Европа должна ответить на этот вызов и эту гонку вооружений и должна выиграть. Я убежден, что Россия проиграет гонку вооружений. Так, как Советский союз проиграл подобную гонку вооружений с тридцать лет назад. Европа сегодня готова к старту по безопасности, готова скорее, мудрее, эффектнее", – подчеркнул Туск.

Он отметил, что разговоры об укреплении обороны Европы продолжались долгое время и сегодня день, когда "все может измениться".

Польский премьер также отметил, что хоть сегодня и нет поводов быть "слишком оптимистичными", для Европы все равно это "поворотный момент". Он убежден, что страны ЕС поняли, какая ответственность на них лежит.

4 марта премьер Франции высказался об остановке помощи: США бросают Украину и позволяют России победить.

6 марта глава Еврокомиссии заявила, что Украина – часть европейской семьи. Поэтому важно поставить Киев в позицию силы.