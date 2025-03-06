Глава Еврокомиссии: Украина – часть европейской семьи, важно поставить Киев в позицию силы

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Европа сейчас сталкивается с опасностью

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (скриншот видео)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что сейчас "переломный момент". Поэтому Европа должна уметь защитить себя и поставить Украину в сильное положение, написала она в соцсети.

"Европа столкнулась с очевидной и актуальной опасностью. Мы должны уметь оградить себя и поставить Украину в позицию силы. ReArm Europe увеличит расходы на оборону, укрепит нашу оборонную промышленную базу и подтолкнет частный сектор к инвестициям", – сказано в сообщении.

На встрече с журналистами перед экстренным саммитом Евросоюза в Брюсселе она также заявила, что Украина – часть европейской семьи и "важно держаться вместе".

28 февраля Euractiv сообщал, что Украина может требовать гарантии безопасности от Европы на фоне нежелания США.

4 марта премьер Франции про остановку помощи: США бросают Украину и позволяют России победить.