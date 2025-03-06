Глава Єврокомісії: Україна – частина європейської сім'ї, важливо поставити Київ у позицію сили
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що зараз "переломний момент". Тому Європа має вміти захистити себе та поставити Україну в сильну позицію, написала вона у соцмережі.
"Європа зіткнулася з очевидною та актуальною небезпекою. Ми повинні вміти захистити себе та поставити Україну в позицію сили. ReArm Europe збільшить витрати на оборону, зміцнить нашу оборонну промислову базу та підштовхне приватний сектор до інвестицій", – сказано у повідомленні.
На зустрічі з журналістами перед екстреним самітом Євросоюзу в Брюсселі вона також заявила, що Україна є частиною європейської родини й "важливо триматися разом".
- 28 лютого Euractiv повідомляв, що Україна може вимагати гарантій безпеки від Європи на тлі небажання США.
- 4 березня прем'єр Франції про зупинення допомоги: США кидають Україну та дозволяють Росії перемогти.