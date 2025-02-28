Euractiv: Україна може вимагати гарантії безпеки від Європи на тлі небажання США

Анонімні співрозмовники розповіли, що мова може йти про "м'які" та "жорсткі" гарантії

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Через небажання президента США Дональда Трампа брати на себе зобов'язання з безпеки в рамках угоди про корисні копалини, Україна може чинити тиск на Європу щодо гарантій безпеки. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на кількох неназваних українських чиновників.

Зазначається, що головною метою присутності миротворчих сил є стримування Росії. Україна сподівається, що іноземні компанії, які бажають інвестувати в країну, лобіюватимуть свої уряди, щоб захистити підприємства від російських атак. Це називається "м'які гарантії".

"Розмінною монетою" також можуть стати корисні копалини, що знаходяться на окупованій території.

Зазначається, що ще одна "м'яка гарантія" – прискорення вступу України до Євросоюзу. Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна може стати членом ЄС навіть раніше 2030 року.

"Зміна процедури може відкрити шлях до зміни, яка дозволить скоротити кількість вето в процесі вступу та дозволить прискорити процес ухвалення рішень по суті, а не чекати, поки такі країни, як Угорщина, накладуть вето", – сказав один з офіційних представників ЄС Euractiv.

Крім "м'яких гарантій" є і "жорсткі". Повідомляється, що Київ хоче зосередитись на нарощуванні Збройних Сил, членстві в НАТО та європейських миротворцях.

За словами українських чиновників, європейські миротворці могли б замість спостереження за лінією фронту розміститися у ключових частинах країни та захищати критично важливу інфраструктуру.

Також йдеться про обговорення демілітаризованої зони, яка нагадує ідею "безпольотної зони" на ранніх етапах повномасштабної війни. Українські військові чиновники порівняли також цю зону з прикладом Південної та Північної Корей.