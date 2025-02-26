Мелоні виступала за гарантії безпеки для України "в контексті НАТО"
Міцного миру між Україною і Росією можна досягти тільки за допомогою гарантій безпеки, які необхідно реалізувати в контексті НАТО. Таку думку висловила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на брифінгу в Римі з очільником уряду Швеції Ульфом Крістерссоном, передає ANSA.
Прем’єрка Італії заявила, що потрібні зусилля, щоб закласти основи для справедливого і тривалого миру в Україні, який настане лише в тому випадку, якщо Києву будуть надані адекватні гарантії безпеки, щоб агресія не повторилася, і європейські країни, які відчувають загрозу, зможуть почуватися в безпеці.
"Я завжди говорила і вважаю, що ці гарантії безпеки повинні бути реалізовані в контексті НАТО, тому що я вважаю, що це найкраща основа для гарантування миру, який не є ні крихким, ні тимчасовим, щоб більше не було ризику того, що Європа може знову впасти в драму війни", – акцентувала Мелоні.
Вона додала, що інші рішення здаються їй "складнішими й менш ефективними".
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