Мелоні виступала за гарантії безпеки для України "в контексті НАТО"

Джорджа Мелоні (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Міцного миру між Україною і Росією можна досягти тільки за допомогою гарантій безпеки, які необхідно реалізувати в контексті НАТО. Таку думку висловила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на брифінгу в Римі з очільником уряду Швеції Ульфом Крістерссоном, передає ANSA.

Прем’єрка Італії заявила, що потрібні зусилля, щоб закласти основи для справедливого і тривалого миру в Україні, який настане лише в тому випадку, якщо Києву будуть надані адекватні гарантії безпеки, щоб агресія не повторилася, і європейські країни, які відчувають загрозу, зможуть почуватися в безпеці.

"Я завжди говорила і вважаю, що ці гарантії безпеки повинні бути реалізовані в контексті НАТО, тому що я вважаю, що це найкраща основа для гарантування миру, який не є ні крихким, ні тимчасовим, щоб більше не було ризику того, що Європа може знову впасти в драму війни", – акцентувала Мелоні.

Вона додала, що інші рішення здаються їй "складнішими й менш ефективними".

18 жовтня 2024 року Зеленський сказав, що деякі союзники проти вступу України до НАТО, але альтернативи не пропонують.

16 січня 2025 року президент назвав чотири країни, які не бачать Україну в НАТО на цей момент: це США, Угорщина, Словаччина й Німеччина.

12 лютого Гегсет у Брюсселі заявив про нереалістичність вступу України в НАТО.

На заяву глави Пентагону щодо членства України в НАТО відреагував міністр оборони Умєров. Він сказав, що "ми хочемо і будемо країною НАТО".