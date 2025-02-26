Мелони выступала за гарантии безопасности для Украины "в контексте НАТО"

Джорджа Мелони (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Крепкий мир между Украиной и Россией может быть достигнут только с помощью гарантий безопасности, которые необходимо реализовать в контексте НАТО. Такое мнение высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони на брифинге в Риме с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном, передает ANSA.

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Премьер Италии заявила, что нужны усилия, чтобы заложить основы для справедливого и длительного мира в Украине, который наступит лишь в том случае, если Киеву будут предоставлены адекватные гарантии безопасности, чтобы агрессия не повторилась, и чувствующие угрозу европейские страны смогут ощущать себя в безопасности.

"Я всегда говорила и считаю, что эти гарантии безопасности должны быть реализованы в контексте НАТО, потому что я считаю, что это лучшая основа для гарантирования мира, который не является ни хрупким, ни временным, чтобы больше не было риска того, что Европа может снова впасть в драму войны", – акцентировала Мелони.

Она добавила, что другие решения кажутся ей "более сложными и менее эффективными".

18 октября 2024 года Зеленский сказал, что некоторые союзники против вступления Украины в НАТО, но альтернативы не предлагают.

16 января 2025 года президент назвал четыре страны, которые не видят Украину в НАТО на данный момент: США, Венгрия, Словакия и Германия.

12 февраля Хегсет в Брюсселе заявил о нереалистичности вступления Украины в НАТО.

На заявление главы Пентагона о членстве Украины в НАТО отреагировал министр обороны Умеров. Он сказал, что "мы хотим и будем страной НАТО".