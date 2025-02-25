Глава МИД Турции считает, что администрация Байдена была против членства Украины в НАТО

Хакан Фидан (Фото: Domenic Aquilina/EPA)

Политика Соединенных Штатов о членстве Украины в НАТО не изменилась при президентстве Дональда Трампа, считает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Такое мнение он высказал в интервью Bloomberg TV, сообщила пресс-служба турецкого МИД.

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Фидан заявил, что не уверен, что администрация 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена также была за присоединение Украины к НАТО.

"Поэтому я думаю, что новой политики на этот счет нет", – добавил министр.

В то же время Фидан сказал, что Турция выступает за то, чтобы Украина стала членом Альянса. Он уточнил, что это официальная позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Ну, мы не против, если они хотят быть членами НАТО, но мы должны быть реалистами", — подчеркнул глава турецкого МИД.

Он рассказал, что вопрос вступления Украины в Альянс Анкара обсуждает с европейскими партнерами.

"Украинцы просят членства в НАТО не только ради членства в НАТО. Это просто для того, чтобы увидеть гарантию безопасности для собственной страны", – сказал глава внешнеполитического ведомства государства.

18 октября 2024 года Зеленский сказал, что некоторые союзники против вступления Украины в НАТО, но альтернативы не предлагают.

16 января 2025 года президент назвал четыре страны, которые не видят Украину в НАТО на данный момент: США, Венгрия, Словакия и Германия.

12 февраля Хегсет в Брюсселе заявил о нереалистичности вступления Украины в НАТО.

На заявление главы Пентагона о членстве Украины в НАТО отреагировал министр обороны Умеров. Он сказал, что "мы хотим и будем страной НАТО".