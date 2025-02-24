Уолтц заявил, что вступление Украины в НАТО не обсуждается

Гарантии безопасности для Украины – это другой разговор, утверждает советник американского президента

Майк Уолтц (Фото: Shawn Thew/EPA)

Советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается. Его слова приводит телеканал CNN.

"Это пока не обсуждается. Я не думаю, что США допустят вступление Украины в НАТО", – сказал Уолтц.

"Мы абсолютно привержены НАТО в целом, нашим соглашениям пятой статьи с другими странами Альянса, но гарантии безопасности для Украины – это другой разговор", – уточнил он.

В материале говорится, что комментарий чиновника прозвучал после того, как президент Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что он "готов" уйти в отставку, если это принесет мир. Он допустил, что может обменять должность на членство Украины в НАТО.