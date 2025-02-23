Зеленский об уходе с поста президента: Если мир – я готов. Могу поменять это в НАТО
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть пост, если это принесет Украине мир, или же в обмен на членство в НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".
Отвечая на вопрос американского журналиста, он заявил: "Да. Если мир для Украины, если вам нужно, чтобы я покинул свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия. Сразу. Чтобы долго об этом не говорить".
Он подчеркнул, что фокусируется сейчас на безопасности Украины – сегодня, а не через 20 лет.
"И не собираюсь быть у власти десятилетия", – заверил президент.
- 18 февраля 2025 года после переговоров представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4%. Он заявил о необходимости проведения выборов.
- 19 февраля Зеленский заявил, что эту дезинформацию Трамп получил от России.
- 15 февраля Зеленский заявил на Мюнхенской конференции безопасности, что "большинство украинцев" не хотят проведения выборов до завершения войны.