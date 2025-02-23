Зеленский об уходе с поста президента: Если мир – я готов. Могу поменять это в НАТО

Зеленский говорит, что если Штатам это так нужно, он готов уйти с поста президента. Назвал условия

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть пост, если это принесет Украине мир, или же в обмен на членство в НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Отвечая на вопрос американского журналиста, он заявил: "Да. Если мир для Украины, если вам нужно, чтобы я покинул свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия. Сразу. Чтобы долго об этом не говорить".

Он подчеркнул, что фокусируется сейчас на безопасности Украины – сегодня, а не через 20 лет.

"И не собираюсь быть у власти десятилетия", – заверил президент.