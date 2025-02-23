Зеленський про залишення посади: Якщо мир – я готовий. Можу обміняти це на НАТО
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність залишити посаду, якщо це принесе Україні мир, або ж в обмін на членство в НАТО. Про це він сказав на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".
Відповідаючи на запитання американського журналіста, він заявив: "Так. Якщо мир для України, якщо вам потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу. Щоб довго про це не говорити".
Він наголосив, що фокусується наразі на безпеці України – сьогодні, а не за 20 років.
"І не збираюсь бути у влади десятиріччя", – запевнив президент.
- 18 лютого 2025 року після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів.
- 19 лютого Зеленський заявив, що цю дезінформацію Трамп отримав від Росії.
- 15 лютого Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що більшість українців не хочуть проведення виборів до завершення війни.