Волтц заявив, що вступ України до НАТО не обговорюється

Гарантії безпеки для України – це інша розмова, стверджує радник американського президента

Майк Волтц (Фото: Shawn Thew/EPA)

Радник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявив, що питання про вступ України до НАТО не розглядається. Його слова наводить телеканал CNN.

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"Це наразі не обговорюється. Я не думаю, що США допустять вступ України в НАТО", – сказав Волтц.

"Ми абсолютно віддані НАТО загалом, нашим угодам п’ятої статті з іншими країнами Альянсу, але гарантії безпеки для України – це інша розмова", – уточнив він.

У матеріалі йдеться, що коментар посадовця прозвучав після того, як президент Володимир Зеленський у неділю заявив, що він "готовий" піти у відставку, якщо це принесе мир. Він припустив, що може обміняти посаду на членство України в НАТО.

12 лютого 2025 року Гегсет у Брюсселі заявив про нереалістичність вступу України в НАТО.

На заяву глави Пентагона щодо членства України в НАТО відреагував міністр оборони Умєров. Він сказав, що "ми хочемо і будемо країною НАТО".