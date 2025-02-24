Волтц заявив, що вступ України до НАТО не обговорюється
Радник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявив, що питання про вступ України до НАТО не розглядається. Його слова наводить телеканал CNN.
"Це наразі не обговорюється. Я не думаю, що США допустять вступ України в НАТО", – сказав Волтц.
"Ми абсолютно віддані НАТО загалом, нашим угодам п’ятої статті з іншими країнами Альянсу, але гарантії безпеки для України – це інша розмова", – уточнив він.
У матеріалі йдеться, що коментар посадовця прозвучав після того, як президент Володимир Зеленський у неділю заявив, що він "готовий" піти у відставку, якщо це принесе мир. Він припустив, що може обміняти посаду на членство України в НАТО.
- 12 лютого 2025 року Гегсет у Брюсселі заявив про нереалістичність вступу України в НАТО.
- На заяву глави Пентагона щодо членства України в НАТО відреагував міністр оборони Умєров. Він сказав, що "ми хочемо і будемо країною НАТО".