Глава МЗС Туреччини вважає, що адміністрація Байдена була проти членства України в НАТО

Хакан Фідан (Фото: Domenic Aquilina/EPA)

Політика Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО не змінилася за президентства Дональда Трампа, вважає міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Таку думку він висловив в інтерв’ю Bloomberg TV, повідомила пресслужба турецького МЗС.

Фідан заявив, що не впевнений, що адміністрація 46-го президента Сполучених Штатів Джо Байдена також була за приєднання України до НАТО.

"Тому я думаю, що нової політики щодо цього немає", – додав міністр.

Водночас Фідан сказав, що Туреччина виступає за те, щоб Україна стала членом Альянсу. Він уточнив, що це офіційна позиція президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Ну, ми не проти, якщо вони хочуть бути членами НАТО, але ми повинні бути реалістами", – наголосив глава турецького МЗС.

Він розповів, що питання вступу України в Альянс Анкара обговорює з європейськими партнерами.

"Українці просять членства в НАТО не тільки заради членства в НАТО. Це просто для того, щоб побачити гарантію безпеки для власної країни", – сказав очільник зовнішньополітичного відомства держави.

18 жовтня 2024 року Зеленський сказав, що деякі союзники проти вступу України до НАТО, але альтернативи не пропонують.

16 січня 2025 року президент назвав чотири країни, які не бачать Україну в НАТО на цей момент: це США, Угорщина, Словаччина й Німеччина.

12 лютого Гегсет у Брюсселі заявив про нереалістичність вступу України в НАТО.

На заяву глави Пентагону щодо членства України в НАТО відреагував міністр оборони Умєров. Він сказав, що "ми хочемо і будемо країною НАТО".