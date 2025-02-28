Euractiv: Украина может требовать гарантии безопасности от Европы на фоне нежелания США

Анонимные собеседники рассказали, что речь может идти о "мягких" и "жестких" гарантиях

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Из-за нежелания президента США Дональда Трампа брать на себя обязательства по безопасности в рамках соглашения о полезных ископаемых, Украина может оказывать давление на Европу об оказании гарантий безопасности. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на нескольких неназванных украинских чиновников.

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Отмечается, что главная цель присутствия миротворческих сил – сдерживание России. Украина надеется, что иностранные компании, которые желают инвестировать в страну, будут лоббировать свои правительства, чтобы защитить предприятия от российских атак. Это называется "мягкие гарантии".

"Разменной монетой" также могут стать полезные ископаемые, которые находятся на оккупированной территории.

Отмечается, что еще одна "мягкая гарантия" – ускорение вступления Украины в Евросоюз. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Украина может стать членом ЕС даже раньше 2030 года.

"Изменение процедуры может открыть путь к изменению, которое позволит сократить количество вето в процессе вступления и позволит ускорить процесс принятия решений по существу, а не ждать, пока такие страны, как Венгрия, наложат вето", – сказал Euractiv один из официальных представителей ЕС.

Помимо "мягких гарантий" есть и "жесткие". Сообщается, что Киев хочет сосредоточиться на наращивании Вооруженных Сил, членстве в НАТО и европейских миротворцах.

По словам украинских чиновников, европейские миротворцы могли бы вместо наблюдения за линией фронта разместиться в ключевых частях страны и защищать критически важную инфраструктуру.

Также идет обсуждение демилитаризованной зоны, которая напоминает идею "бесполетной зоны" на ранних этапах полномасштабной войны. Украинские военные чиновники сравнили также эту зону с примером Южной и Северной Корей.