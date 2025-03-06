Туск: Росія програє гонитву озброєнь, Європа готова швидше озброюватися

Дональд Туск (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа зараз рішуче налаштована на те, щоб взяти на себе відповідальність за безпеку та здатна виграти гонитву озброєнь із Росією. Про це він сказав, коли прибув на екстрений саміт Євросоюзу у Брюсселі, передає Polskie Radio.

Туск сказав, що пріоритети США, які змінюються, і нарощування військової могутності Росії вимагають нового підходу. І, за його словами, "усі сповнені рішучості відповісти на цей виклик".

"Європа має відповісти на цей виклик і цю гонитву озброєнь і мусить виграти. Я переконаний, що Росія програє гонитву озброєнь. Так, як Радянський союз програв подібну гонитву озброєнь тридцять років тому. Європа сьогодні готова до старту щодо безпеки, готова швидше, мудріше, ефективніше озброюватися, ніж Росія", – наголосив Туск.

Він зазначив, що розмови про зміцнення оборони Європи тривали довгий час і сьогодні день, коли "все може змінитися".

Польський прем'єр також зазначив, що хоч сьогодні й немає приводів бути "надто оптимістичними", для Європи все одного це "поворотний момент". Він переконаний, що країни ЄС зрозуміли, яка відповідальність лежить на них.

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