Россия будет готова к более масштабной войне через три-четыре года – Туск

Премьер Польши считает "изменниками западных интересов" или "полезными идиотами" тех, кто сегодня призывает не повышать расходы на оборону

Дональд Туск (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA)

Согласно разведывательным данным союзников через три-четыре года Россия будет готова к более масштабной войне, чем та, которая сейчас ведется против Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая перед парламентом страны, передает Укринформ.

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По словам Туска, в ходе саммита Европейского Совета 6 марта лидеры поделились разведывательными данными своих стран, а также Украина передала им аналитическую информацию "о том, что не вызывает никаких сомнений".

Согласно данным сегодня Россия инвестирует в военную сферу и получает мобилизационную способность, указывающую на ее заинтересованность в том, чтобы в ближайшие 3-4 года быть готовой "к полномасштабной операции не против Украины, а кого-то значительно большего", рассказал премьер Польши.

Он подчеркнул, что призывы к повышению расходов на оборону в Европе не являются "наглыми призывами к войне", а способом "избегания катастрофы".

Политик акцентировал, что другие европейские страны должны пойти по пути Польши, которая уже сейчас тратит на оборону почти 5% своего ВВП (4,12% – больше всех стран-членов НАТО).

Туск считает "изменниками западных интересов" или "полезными идиотами" тех, кто сегодня призывает не повышать расходы на оборону.

В этом контексте премьер вспомнил своего венгерского коллегу Виктора Орбана, который единственный из европейских лидеров проголосовал против помощи Украине на саммите Евросовета.

В январе министр обороны Германии заявил, что сохраняется вероятность нападения России на страны НАТО в 2029-2030 годах, учитывая рост Вооруженных сил РФ.

В феврале президент Зеленский заявил, что в 2025 году Россия планирует увеличить свою армию на 150 000 военных, после учений в Беларуси они могут начать полномасштабное вторжение в европейские страны.