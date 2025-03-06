Лидеры ЕС поддержали увеличение расходов на оборону

Премьер Польши заявил, что Европа способна победить Россию в военном, финансовом и экономическом противостоянии

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По результатам саммита Европейского Совета, лидеры поддержали планы по увеличению расходов на оборону и пообещали продолжать поддерживать Украину, передает агентство Reuters.

"Европа должна принять этот вызов, эту гонку вооружений. И она должна победить. Европа в целом действительно способна победить в любом военном, финансовом, экономическом противостоянии с Россией – мы просто сильнее", – заявил во время мероприятия премьер-министр Польши Дональд Туск.

Лидеры ЕС приветствовали предложения Еврокомиссии предоставить им фискальную гибкость по оборонным расходам и совместно заимствовать до 150 млрд евро для кредитования правительств стран-членов блока на нужды их вооруженных сил.

В совместном заявлении, согласованном всеми 27 странами ЕС, лидеры призвали свои правительства срочно подробно рассмотреть эти предложения.

Также участники саммита выразили поддержку Украине, однако это заявление согласовано без участия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Другие 26 лидеров ЕС в документе подчеркнули, что переговоры по Украине невозможны без нее и пообещали продолжать оказывать ей помощь.

"Мы здесь, чтобы защищать Украину", – заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

После саммита Зеленский назвал частичное перемирие в воздухе и на воде возможными первоочередными шагами к окончанию войны.

По его словам, в первую очередь могут быть установлены и "полностью проконтролированы" тишина в небе (остановка ракетных ударов, атак дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре), а также тишина на море (остановка всех боевых операций на Черном море, что позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство).