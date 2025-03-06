Лідери ЄС підтримали збільшення витрат на оборону. Орбан не доєднався до заяви про Україну
За результатами саміту Європейської Ради лідери підтримали плани зі збільшення витрат на оборону та пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, передає агенція Reuters.
"Європа повинна прийняти цей виклик, ці перегони озброєнь. І вона повинна перемогти. Європа в цілому дійсно здатна перемогти у будь-якому військовому, фінансовому, економічному протистоянні з Росією – ми просто сильніші", – заявив під час заходу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Лідери ЄС привітали пропозиції Єврокомісії надати їм фіскальну гнучкість щодо оборонних витрат і спільно запозичити до 150 млрд євро для кредитування урядів країн-членів блоку на потреби їхніх збройних сил.
У спільній заяві, погодженій усіма 27 країнами ЄС, лідери закликали свої уряди терміново детально розглянути ці пропозиції.
Також учасники саміту висловили підтримку Україні, проте цю заяву узгодили без участі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Інші 26 лідерів ЄС у документі підкреслили, що переговори стосовно України неможливі без неї, й пообіцяли продовжувати надавати їй допомогу.
"Ми тут, аби захищати Україну", – заявив голова Євроради Антоніу Кошта.
- Після саміту Зеленський назвав часткове перемир'я у повітрі та на воді можливими першочерговими кроками до закінчення війни.
За його словами, першочергово можуть бути встановлені та "повністю проконтрольовані" тиша у небі (зупинка ракетних ударів, атак далекобійних дронів та бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі), а також тиша на морі (зупинка усіх бойових операцій у Чорному морі, що дозволить гарантувати спокійне та безпечне судноплавство).