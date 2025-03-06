Лідери ЄС підтримали збільшення витрат на оборону. Орбан не доєднався до заяви про Україну

Прем'єр Польщі заявив, що Європа здатна перемогти Росію у військовому, фінансовому та економічному протистоянні

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За результатами саміту Європейської Ради лідери підтримали плани зі збільшення витрат на оборону та пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, передає агенція Reuters.

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"Європа повинна прийняти цей виклик, ці перегони озброєнь. І вона повинна перемогти. Європа в цілому дійсно здатна перемогти у будь-якому військовому, фінансовому, економічному протистоянні з Росією – ми просто сильніші", – заявив під час заходу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Лідери ЄС привітали пропозиції Єврокомісії надати їм фіскальну гнучкість щодо оборонних витрат і спільно запозичити до 150 млрд євро для кредитування урядів країн-членів блоку на потреби їхніх збройних сил.

У спільній заяві, погодженій усіма 27 країнами ЄС, лідери закликали свої уряди терміново детально розглянути ці пропозиції.

Також учасники саміту висловили підтримку Україні, проте цю заяву узгодили без участі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Інші 26 лідерів ЄС у документі підкреслили, що переговори стосовно України неможливі без неї, й пообіцяли продовжувати надавати їй допомогу.

"Ми тут, аби захищати Україну", – заявив голова Євроради Антоніу Кошта.